WW-aanvragen in VS zakken onder 1 miljoen

Het is voor de tweede keer sinds het uitbreken van de coronacrisis dat minder dan een miljoen werklozen op weekbasis aankloppen bij de Amerikaanse overheid voor steun. Een nieuwe rekenmethode van het Amerikaanse ministerie van Arbeid heeft ook voor een lichte daling in het aantal WW-aanvragen gezorgd. Analisten hadden vooraf gerekend op 950.000 steunaanvragen.

In totaal hebben ongeveer 60 miljoen Amerikanen een WW-uitkering aangevraagd sinds maart. Het aantal voortgezette werkloosheidsuitkeringen zakte vorige week echter van 14,5 miljoen naar 13,3 miljoen.

Banenrapport

Op de financiële markten wordt met veel belangstelling gekeken naar de situatie op de Amerikaanse arbeidsmarkt. Vrijdag verschijnt het banenrapport van het Amerikaanse ministerie van Arbeid. De algemene verwachting is dat er vorige maand circa 1,4 miljoen banen bij zijn gekomen in de VS. De werkloosheid is naar verwachting gezakt van 10,2% naar 9,8%.