Beursblog: AEX keert naar winst op tragere rentestijging ECB

Door Theo Besteman

De AEX klimt, het verlies van rond het middaguur verzwakt. De ECB zou zijn rentebeleid verzwakken voor de eerstvolgende stap in maart. In Amsterdam en elders in Europa staan de beursgraadmeters lager, in aanloop naar kwartaalpublicaties. Vooral de AEX staat onder druk, in reactie op verkoopadviezen voor Philips, ASMI, Besi en Unilever. Wall Street is dinsdag met verlies geopend. Zakenbank Goldman Sachs kwam met een tegenvallend kwartaalcijfer, maar Morgan Stanley schoot omhoog.