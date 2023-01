Beursblog: Tesla trekt Nasdaq naar winst

Door Theo Besteman

Wall Street is dinsdag met gemengd resultaat gesloten, de Dow en S&P kwamen niet uit de verliezen. Goldman Sachs en Morgan Stanley kwamen met een tegenvallend kwartaalcijfer. Maar de Nasdaq bleef sterk, Tesla sloot bovenin 7,4% hoger. De AEX eindigde 0,1% in de plus bij 748,81 punten. Beleggers reageerden op het bericht dat de ECB zijn rentebeleid zou verzwakken voor de eerstvolgende stap in maart. Philips, ASMI, Besi en Unilever bleven onder druk op negatieve adviezen.