ECB trekt teugels verder aan om inflatie te temmen: rente weer kwartje omhoog

Met de nieuwe rente-ingreep heeft de ECB voor de negende keer op rij een verhoging doorgevoerd. Het belangrijkste rentetarief komt daarmee uit op 3,75%, het hoogste niveau sinds medio 2000. Het is verder wachten op de toelichting van ECB-voorzitter Christine Lagarde op het rentebesluit dat om kwart voor drie begint.

Na een periode van langdurige historisch lage rente, kwam de ECB vanaf juli vorig jaar agressief in actie. Om de hard opgelopen inflatie in de eurozone aan te pakken die fors boven de doelstelling van 2% lag, werd een reeks aan renteverhogingen doorgevoerd. Dit jaar ging de rente in februari met nog eens 50 basispunten omhoog. In maart kwamen er opnieuw twee kwartjes bij gevolgd door twee kleinere stappen in mei en juni.

De ECB bendrukt verder in een verklaring dat naar verwachting dat de inflatie tijdens de rest van het jaar verder zal teruglopen maar voor langere tijd boven de doelstelling zal blijven. Sommige maatstaven laten volgens de centrale bank tekenen van afzwakking zien, maar wijst er op dat de onderliggende inflatie over het algemeen hoog blijft.

De opmars van de energieprijzen heeft sterk bijgedragen om de inflatie in de eurozone hard aan te jagen. Sinds de piek van eind vorig jaar op 10,2% is inmiddels een stevige daling ingezet. Vorige maand kwam de inflatie uit op 5,5%. Edin Mujagić , hoofdeconoom bij vermogensbeheerder OHV, verwacht dat de neergaande lijn een vervolg gaat krijgen. „In de eerste plaats zijn de economische activiteiten in de eurozone aan het afnemen. Daarnaast speelt de vergelijkingsbasis een rol. In de zomermaanden van vorig jaar lagen de energieprijzen nog een stuk hoger.”

Zomerpauze

Na de vergadering in juli neemt de ECB een zomerpauze. In september komt er weer een nieuw rentebesluit. De grote vraag is of er dan nog steeds aanleiding is voor de beleidsmakers om de rente nog verder op te schroeven. DNB-president Klaas Knot benadrukte eerder dat een nieuwe rentestap in september zal afhangen van de ontwikkeling van de inflatie in de zomermaanden. Mujagić houdt er sterk rekening mee dat de ECB na de renteverhoging in juli niet meer in actie komt. „Gelet op de uitspraken vanuit de ECB en de vertraging van de Europese economie is mijn verwachting dat we het laatste renterondje hebben gezien.”

Het strenge rentebeleid van de ECB sinds de start vorig jaar is goed merkbaar voor consumenten. Zo is de hypotheekrente stevig opgelopen waardoor de aankoop van een huis duurder wordt betaald. Aan de andere kant is de spaarrente ook flink aangetrokken. Bij een aantal grootbanken krijgen klanten nu 1,5% op hun spaartegoeden.