AkzoNobel koopt Chinese verfactiviteiten van Amerikanen

De decoratieve verfactiviteiten van Sherwin-Williams in China zijn goed voor een omzet van ongeveer €100 miljoen. Er werken driehonderd werknemers op één productielocatie. Topman Greg Poux-Guillaume van AkzoNobel noemt de voorgenomen acquisitie een ’sterke strategische fit’ waarmee de bestaande activiteiten in de regio ontsloten kunnen worden met producten die precies aansluiten het merk Dulux, de Chinese benaming voor Flexa.

3M

Sherwin-Williams is op de Nederlandse consumentenmarkt vooral bekend van het merk 3M, dat onder meer schuurpapier levert. De partijen hebben overnamesom bekendgemaakt. De verwachting is dat de acquisitie in de tweede helft van 2023 kan worden afgerond na toestemming van de kartelautoriteiten.

De voorgenomen overname volgt op een reeks recente overnames door AkzoNobel op het gebied van verf en coatings van de afgelopen jaren, waaronder Titan Paints in Spanje en Portugal, New Nautical Coatings in de Verenigde Staten, Grupo Orbis in Latijns-Amerika en onlangs nog Lankwitzer Lackfabrik in Duitsland.