Nikkei sluit lager na forse exportdaling

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 1,2 procent lager op 19.669,12 punten. Vrijdag dikte de Japanse hoofdindex nog ruim 3 procent aan. De uitvoer van Japan kelderde afgelopen maand met 11,7 procent. Dat was de grootste daling sinds juli 2016. De export naar China, de grootste handelspartner van Japan, zakte met 8,7 procent en de uitvoer naar de Verenigde Staten nam met 16,5 procent af.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,3 procent in de plus. China verlaagde opnieuw de rentetarieven om de leenkosten voor bedrijven te verlagen en de economie te stimuleren. De eenjarige rente ging omlaag van 4,05 procent tot 3,85 procent en de vijfjarige rente werd teruggeschroefd van 4,75 procent tot 4,65 procent. De Hang Seng-index in Hongkong bleef vrijwel vlak en de Kospi in Seoul leverde 0,6 procent in.

De All Ordinaries in Sydney verloor ruim 2 procent. De Australische oliebedrijven kampten met een forse daling van de olieprijs. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte voor het eerst in twee decennia onder de 15 dollar. Dat komt vooral doordat de vraag naar olie is gekelderd door de coronacrisis. Oliekartel OPEC, Rusland en andere olieproducerende landen kwamen onlangs overeen de productie met bijna 10 miljoen vaten per dag te verlagen om de prijzen te stimuleren. Maar dat lijkt nog weinig effect te hebben.