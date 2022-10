Merendeel van bedrijven is bezig met verduurzamen

Het onderzoek is gedaan onder bedrijven in de industrie, auto- en detailhandel en de dienstverlening. Bedrijven actief in vervoer en opslag en in verhuur en overige zakelijke diensten geven vaker dan de andere bedrijfstakken aan dit jaar te werken aan hun uitstoot. Voor de bedrijfstakken verhuur en handel van onroerend goed en cultuur, sport en recreatie geldt dit voor energiemaatregelen. Voor de horeca zijn recyclemaatregelen van groter belang geweest.

Belemmering

De belangrijkste belemmering bij het verduurzamen van het bedrijf is de afhankelijkheid van derden, gevolgd door een tekort aan financiële middelen. Ook geeft 12% aan te weinig voordelen te zien van verduurzaming. Ruim drie op de tien bedrijven ervaart overigens geen belemmeringen bij het verduurzamen.

Bedrijven in de horeca en de cultuur, sport en recreatie geven een tekort aan financiële middelen vaker als belangrijkste belemmering aan dan bedrijven in andere bedrijfstakken. Bedrijven in vervoer en opslag en de verhuur en handel van onroerend goed noemen de afhankelijkheid van derden vaker als belangrijkste belemmering.