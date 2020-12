Alitalia wil spaghetti-alliantie met Air France-KLM leven inblazen

„Air France KLM, Delta en Virgin Atlantic zijn bereid om de banden met Alitalia aan te halen in de joint-venture. We willen de commerciële samenwerking verdiepen. Alitalia wordt mogelijk proeflid van de transatlantische samenwerking”, zegt een woordvoerder van Air France KLM.

De vliegmaatschappijen voeren al vluchten met elkaar uit. De Nederlandse-Franse luchtvaartcombinatie was tot een paar geleden aandeelhouder van de luchtvaartmaatschappij, die in haar bestaan nog nooit winst maakte. Nadat het Arabische Etihad instapte als investeerder, verwaterde het belang van Air France KLM.

Doorstart

Alitalia maakte onlangs in afgeslankte vorm een doorstart onder de vleugels van de Italiaanse staat. Opvallend is dat Lazzerini meldt dat er ook gepraat wordt met het Duitse Lufthansa, die in een concurrerende luchtvaartgroep zit. Een samenwerking tussen al deze luchtvaartmaatschappijen zou kunnen leiden tot ’European Airlines’.

Alitalia is een paar jaar geleden gestopt als partner in de succesvolle joint-venture (JV) met Air France KLM, het Amerikaanse Delta en het Britse Virgin Atlantic. In een joint-venture kunnen opbrengsten en kosten worden gedeeld. Met de JV van Air France KLM zijn in de loop der jaren miljarden verdiend.

Aanlokkelijk

De Italiaanse markt blijft met 60 miljoen potentiële reizigers aanlokkelijk, ondanks het gebrek aan hervormingen bij Alitalia. De Amerikanen hadden vorig jaar interesse om de Italianen in te lijven, maar had daar Air France KLM voor nodig. Overigens zag de ondernemingsraad van KLM niets in dat plan, omdat Alitalia de Nederlandse luchtvaartmaatschappij al honderden miljoenen heeft gekost in de afgelopen twintig jaar. Toenmalig premier Berlusconi ging voor een overname van Alitalia door KLM liggen, waardoor de koop op het laatst afsprong. Inmiddels ligt de Nederlands-Franse luchtvaartcombinatie zelf aan het staatsinfuus als gevolg van de coronacrisis en heeft het nieuw kapitaal nodig.