Opleiding filmacteurs naar Eye

Het filmgala was met 1,5 meter afstand corona-proof en voor het diner werd zelfs de temperatuur van de gasten gemeten! Koude Bloed is een bloedstollende thriller, met in de hoofdrol July Janssen. Regisseur Grunefeld maakte de film voor haar als afstudeerproject. De veelbelovende jeugdige actrice kreeg uit de handen van jurylid en filmdiva, Willeke van Ammelrooy, de prijs van beste actrice.

San Fu Maltha (l.) en acteur Kok-Wha Lie.

Ze ontving ’de blauwe engel’, maar eigenlijk zag het eruit als een blauwe Oscar. Van Ammelrooy keek terug op haar carrière en zei: „July bevestigt met deze film niet alleen haar acteertalent, maar levert met dit afstudeerproject ook een topprestatie.” Morgan Grunefeld mocht van de jury uiteindelijk de prijs voor beste film mee naar huis nemen.

De prestigieuze Filmactors Academie Amsterdam bestaat dit jaar 15 jaar en is het geesteskind van acteur Hugo Metsers. Metsers kondigde tijdens het jubileumgala aan dat zijn filmacademie vanaf dit jaar haar opleidingen vanuit het Eye Filmmuseum zal gaan organiseren. De kersverse voorzitter is het voormalige Amsterdamse D66-raadslid Marcel van den Heuvel die de samenwerking met Eye in gang zette.

San Fu Maltha liet tijdens het gala weten dat hij samen met Nadadja Kemper werkt aan de oprichting van een nieuwe omroep. „Omroep Bersama gaat zich richten op de 2 miljoen mensen uit de Nederlands-Indische gemeenschap”, zei Maltha. Hij wil programma’s bieden waarin de Nederlands-Indische cultuur en erfgoed centraal staan. Acteur Kok-Wha Lie, nieuw bestuurslid van de Filmactors Academy, kondigde aan meteen lid te worden van Omroep Bersama.