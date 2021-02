Fagron voorziet verbetering vanaf tweede kwartaal

De winst steeg in 2020 met 8,3% tot €62,9 miljoen bij een 4% hogere omzet van €556 miljoen. Na de groei van de omzet met 7% in de eerste drie kwartalen, zakte deze licht in het laatste kwartaal.

Per aandeel werd €0,87 verdiend. Nadat Fagron het dividend een jaar geleden voorzichtigheidshalve tot 8 cent had verlaagd, wordt over 2020 18 cent voorgesteld.

Fagron had vorig jaar last van de afschaling van de planbare zorg, maar kon dat compenseren door goed in te spelen op de vraag naar medicijnen en hulpmiddelen in verband met de coronapandemie.