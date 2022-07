Ook ING meet CO2-uitstoot via bankafschriften

De bank maakt bekend dat klanten vanaf donderdag in de ING-app of in internetbankieren kunnen inzien hoeveel van broeikasgas koolstofdioxide zij met hun aankopen hebben uitgestoten. De functie is voorlopig als proef beschikbaar voor de 350.000 klanten die al gebruik maken van de functie Inzicht, waarmee ze hun uitgaven kunnen categoriseren. „We gaan voorlopig alleen onderzoeken óf klanten hier gebruik van willen maken, hoe zij dit inzicht willen krijgen en wat we er nog aan kunnen veranderen”, licht een woordvoerder van de bank toe. „Het is volledig vrijblijvend.”

Van de 350.000 ING-klanten die de functie inzicht gebruiken, is 70% jonger dan 35 jaar, vertelt de zegsman.

Winkelmandje

ING berekent niet de precieze uitstoot bij elke uitgave. Het maakt immers nogal uit of je je supermarktkarretje volgooit met lokaal gekweekte aardappelen en bloemkolen of met biefstukken en uit Kenia ingevlogen sperzieboontjes. „We maken geen onderscheid in bij welke supermarkt je je uitgaven doet, en weten ook niet wat je in je mandje gooit”, benadrukt de woordvoerder. De bank kijkt alleen naar bestedingscategorieën zoals ’boodschappen’, ’restaurants en bars’, ’vaste lasten’, ’vervoer’ en ’winkelen’. De bestedingen in deze categorie worden vermenigvuldigd met een algemene emissiefactor. Dan krijg je een schatting in kilogram CO2.

Doel is de klanten die dat willen inzicht te geven in hoeveel zij - bij benadering - uitstoten, en of dit meer of minder is dan de gemiddelde Nederlander. „Met deze nieuwe functie hopen we onze klanten te inspireren om klimaatbewuste keuzes te maken”, licht Léon Wijnands, directeur duurzaamheid bij de bank, de proef toe.

Olie en gas

Zelf probeert de bank zich ook aan het klimaatakkoord van Parijs te houden, onder meer door de portefeuille olie- en gaswinning te verkleinen. In 2025 moet die 12% kleiner zijn dan in 2019, belooft ING. De organisatie Milieudefensie ziet de bank echter als grote vervuiler. Meer dan driekwart van de energie-investeringen gaat naar fossiele energie en de bank zou bijdragen aan ontbossing, meldt de milieu-organisatie.

Rabobank bood per april als eerste bank dezelfde functie aan voor duizend geselecteerde klanten van de bank. Na de zomer zou de functie voor alle klanten beschikbaar moeten zijn. Bij deze bank kunnen klanten de CO2-uitstoot van hun uitgaven wel preciezer maken, door bijvoorbeeld aan te geven of zij vegetariër zijn, en of zij in een elektrische auto rijden. Dat kunnen de ING-klanten nog niet.