Ondernemers in horeca zien glas nog steeds halfleeg

Dat blijkt uit de Conjunctuurenquête van CBS, KVK, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW.

CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen spreekt van een voorzichtig herstel. „Kijkend naar bijvoorbeeld het groeiende vertrouwen van de industrie en de consument gaan we ervan uit dat we langzaam uit het coronadal klimmen. Maar door de grote verschillen tussen de verschillende bedrijfstakken zegt het gemiddelde niet alles. In de horeca is het nog steeds kommer en kwel.”

Aan het begin van het tweede kwartaal 2021 kwam de stemmingsindicator uit op 2,3; ruim 8 punten hoger dan een kwartaal eerder (-6). Precies een jaar eerder zorgde de coronacrisis nog voor een ongekende daling in het ondernemersvertrouwen en kwam de indicator uit op -37.

Malaise

De horeca is nog steeds het somberst gestemd (-32,6), al is de branche wel een stuk minder pessimistisch dan voorgaand kwartaal (-57,1). Ook binnen de autohandel blijft men, ondanks dat het ondernemersvertrouwen fors is toegenomen, hangen in een negatief sentiment (-6,2). Het dalende vertrouwen bij verhuurders van onroerend goed hangt volgens Van Mulligen mogelijk samen met het gegeven dat veel bedrijven aangeven ook na de pandemie thuiswerken te blijven faciliteren waardoor er minder kantoorpanden nodig zijn. In de bedrijfstak vervoer en opslag heeft de sombere stemming volgens Van Mulligen vooral te maken met de malaise bij het personenvervoer.

Ondernemers in de bouw zijn voor het derde kwartaal op rij het meest optimistisch. De groothandel volgt, hier nam het ondernemersvertrouwen zelfs toe met 12,3 punten.

Brexit

In de Conjunctuurenquête is dit kwartaal een extra vraag gesteld over belemmeringen die bedrijven ervaren door de Brexit. Iets meer dan de helft van de ondervraagde ondernemers drijft handel met het Verenigd Koninkrijk. Bijna een kwart hiervan zegt belemmeringen te ervaren door administratieve lasten, zoals de benodigde certificaten. Ook geeft 15% aan geconfronteerd te worden met extra kosten door bijvoorbeeld in- en uitvoerheffingen. Bijna 40% van de exporteurs ervaart helemaal geen belemmeringen door de Brexit.