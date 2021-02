Seksspeeltjes vinden gretig aftrek in coronatijd

Bij de Berlijnse fabrikant WOW is de verkoop wereldwijd afgelopen jaar verdrievoudigd. Van het populairste model, de Womanizor, werden er meer dan vier miljoen verkocht. Ook het Zweedse LELO zegt dat de verkopen van seksspeeltjes vorig jaar flink is gestegen. De onderneming meldde over vorig jaar een verkoopplus van 10 procent, ondanks de tijdelijke sluiting van zijn winkels.

Een rapport van marktonderzoeker Statista wees vorig jaar al uit dat de wereldwijde markt voor seksspeeltjes tussen 2019 en 2026 bijna zou verdubbelen. Daarbij zou de markt over vijf jaar goed moeten zijn voor 52,7 miljard dollar. Volgens Christophe Manceau van marktonderzoeker Kantar is de verkoopplus niet alleen aan de lockdownverveling te danken.

Geen taboe meer

Westerse samenlevingen hebben volgens Manceau een tijdperk bereikt waarin seksueel welzijn volkomen normaal wordt bevonden. Op het kopen van een seksspeeltje rust volgens hem geen taboe meer. „Integendeel.”

Wat ook meespeelt is dat beroemdheden de toon zetten. De Britse zangeres Lily Allen tekende vorig jaar een sponsordeal met Womanizer, terwijl in 2016 actrice Emma Watson een educatieve site over vrouwelijk masturbatie onderschreef.

Verder speelt mee dat het design van seksspeeltjes wijzigt. Zo kwam het Nederlandse Biird met een seksspeeltje op de markt dat ook als bedlampje kan dienen. De technologische vooruitgang heeft verder geleid tot een hausse aan op afstand bestuurbare app-apparaten voor relaties op afstand.