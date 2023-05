Jumbo stopt met flitsbezorging

Beide partijen benadrukken dat het ’een logisch moment’ is om niet meer samen te werken. „We werken nu aan minder complexiteit in het bedrijf”, zegt Jumbo-ceo Ton van Veen in een persbericht. „We willen er altijd en overal zijn voor onze klanten. In dat licht hebben we veel geleerd van deze samenwerking met Gorillas.”

Wat er specifiek is geleerd, blijft de vraag. Jumbo heeft zich er altijd op laten voorstaan dat het volledige klantgerichtheid in het bloed heeft. Wat een geldverbrandend flitsconcept daaraan toevoegt, was gelijk al de vraag in januari 2022, toen Jumbo de samenwerking met Gorillas (in december 2022 overgenomen door Getir) aankondigde.

Minderheidsbelang

Jumbo ging een deel van haar assortiment, waaronder Jumbo-huismerken en producten van La Place – leveren aan Gorillas, wiens koeriers ook snel bij Jumbo.com bestelde boodschappen gingen bezorgen. Eind maart 2022 nam Mississippi Ventures – het investeringsbedrijf van Jumbo-familie Van Eerd – zelfs een minderheidsbelang in Gorillas.

Na de overname van Gorillas door Getir bleef dit belang in stand, maar daarin komt nu verandering. „Met Getir hebben we afspraken gemaakt over het volledig terugbetalen van de investering in Gorillas”, reageert Mississippi Ventures via de woordvoering van Jumbo.

Complex

Hiermee komt er ook een einde aan het flitsbezorgen bij de online klanten van Jumbo. „De klant moet er wel voor betalen, anders houdt geen enkele flitsbezorger het vol”, zei Van Veen in januari in De Telegraaf. De nummer twee in supermarktland zal zich in eerste instantie richten op het winstgevend maken van haar online operatie. Dat is al complex genoeg.

Getir stelt dat de samenwerking met Jumbo heeft bijgedragen aan ’een versterkte marktpositie’ en dat het hierdoor in Nederland ’vaste voet aan de grond’ heeft. De van origine Turkse flitsbezorger is aanwezig in 8 Europese landen en in de Verenigde Staten. In Nederland heeft Getir ’city stores’ in 14 steden: Amsterdam, Amstelveen, Arnhem, Breda, Delft, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Utrecht.