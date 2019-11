Volgens Eurocommercial kozen aandeelhouders die goed zijn voor ruim 12 procent van het uitgegeven aandelenkapitaal voor 395.441 depositary receipts, tegen een uitgifteprijs van 32,70 euro per stuk, in plaats van contant dividend van 2,18 euro per depositary receipt. Het dividend zal vrijdag worden uitgekeerd.

