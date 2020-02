Bouwcrisis breekt uit

De bouwsector maakte in de laatste drie maanden van vorig jaar de laagste kwartaalgroei in vier jaar tijd mee. En met 137 faillissementen stijgt het aantal omgevallen bouwbedrijven nu al zes kwartalen op rij, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De krimp in de bouwsector en de daling van 18% in afgegeven vergunningen voor nieuwbouw in 2019 passen volgens CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen totaal niet in de economische wet van vraag en aanbod. „De sector krimpt terwijl de vraag enorm is. Dit is echt een paradox.”

Toch durft het CBS de term bouwcrisis nog niet in de mond te nemen, omdat de aanleg van infrastructuur en bouw van kantoren cijfermatig nog in de lift zitten. Aannemers zetten zich echter al schrap voor door de stikstof- en PFAS-problematiek veroorzaakte daling.

