Action wil artikelen uit China elders inkopen

ZWAAGDIJK (ANP) - Winkelketen Action overweegt producten die normaal uit China komen, in andere landen in te gaan kopen. Het bedrijf voorziet voorlopig geen lege schappen, maar bereidt vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus wel ’verschillende scenario’s’ voor. Of en wanneer het nodig is maatregelen te nemen, is nog niet duidelijk. Voorlopig houdt de discounter de situatie in de gaten.