ING verhoogt advies Sligro

De marktvorsers erkennen wel dat het lopende jaar tot dusver uitdagend was voor de groothandel. Dat kwam door een verslechtering in het consumentenvertrouwen, lagere verkopen aan klanten uit de Heineken-samenwerking, hogere kosten voor softwareprogramma's van SAP en een vertraagde uitrol van vestigingen in België.

De kenners voorzien dat deze situatie nog in de eerste helft van 2020 aanhoudt maar dat daarna een periode van "sterk herstel" komt.

ING heeft een koersdoel van 31 euro op Sligro. Het aandeel stond omstreeks 10.05 uur 1,3 procent hoger op 24,00 euro.