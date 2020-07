Ga je samenwonen? Wees voorzichtig met investeren als je verder niets hebt vastgelegd. Ⓒ 123RF

Eerder schreef ik een blog over zogenoemde ’vergoedingsrechten’ voor ongehuwde samenwoners. Als u geld investeert in het vermogen van uw partner, bijvoorbeeld in diens woning, krijgt u dan bij een relatiebreuk uw geld terug?