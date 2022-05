Zaterdag Pulchri en zondag De Vereeniging Burgemeester maakt rondje langs Haagse sociëteiten

Door Menzo Willems

Burgemeester Jan van Zanen tussen vicevoorzitter Maurice Hendrickx en voorzitter Aad Meuldijk.

Den Haag is stad van sociëteiten, zoals De Witte en de Haagsche Club. Burgemeester Jan van Zanen wordt in bijna allemaal uitgenodigd, zoals in De Vereeniging. Zijn voorgangster Paulien Krikke niet want dat is een hérensociëteit. „Gisteren zat ik met Femke Halsema en Ahmed Aboutaleb in de Pulchri Studio”, lachte de burgervader, doelend op de -gemengde-kunstenaarssociëteit. „Sharon Dijksma kon niet. Anders hadden we met de burgemeesters van de vier grote steden aan tafel gezeten.”