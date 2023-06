Premium Het beste van De Telegraaf

Column: Certificaten Yelza, in de categorie te mooi om waar te zijn

Door Herman Bouter

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP / Jeffrey Groeneweg

Een lezer wijst mij op de aanbieding van certificaten Yelza in het televisieprogramma Business Class van Harry Mens. Deelname is al mogelijk vanaf €800. ’Wees er vlug bij’, is de aanprijzing.