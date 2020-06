Amsterdam - Een man heeft een enorme meevaller bij de rechtbank gekregen. Zijn ex-vrouw, met wie hij van 1992 tot 2002 getrouwd was, was daarvoor in het Verenigd Koninkrijk al met iemand getrouwd. Met terugwerkende kracht is daardoor hun huwelijk ongeldig, en moet de vrouw hem ruim een half miljoen terugbetalen.