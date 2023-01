Premium Het beste van De Telegraaf

23 procent overweegt vertrek naar buitenland Jaagt wetsvoorstel nog meer bedrijven weg uit Nederland? ’We dreigen een soort België te worden’

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

Shell & Unilever Ⓒ ANP/HH

Vertrekken na Shell, Unilever en DSM nog meer bedrijven uit ons land? Steen des aanstoots is een wetsvoorstel voor maatschappelijk ondernemen. De coalitie is verdeeld, werkgeversorganisatie VNO-NCW is ongelukkig met de nieuwe regels.