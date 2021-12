Boer wil niet wijken voor Schiphol: ’Luchthaven krijgt de vergunning cadeau’

Binnenland

Door bosbranden aangetaste Californische druiven worden wodka

Hevige bosbranden legden vorig jaar een deel van de wijngaarden van Californië in de as. Sommige wijnboeren zaten met de druiven die door de rook waren aangetast in hun maag: ze smaakten vies en roken naar as of sigaretten. Nicolas Quille kwam op het idee om van de druiven wodka te laten maken.