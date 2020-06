Webshops in trek bij starters

In april was een daling van het aantal starters te zien van ruim een derde ten opzichte van een jaar eerder. In mei was de afname met circa 10% iets minder fors. Veel starters zien toekomst in een webshop, daarnaast begint ook de sector persoonlijke dienstverlening weer aan te trekken. De sectoren financiële instellingen (58% minder starters) en cultuur, sport en recreatie (36% minder starters) zijn momenteel minder geliefd.

Naast minder starters, waren er in de eerste vijf maanden van dit jaar ook fors meer stoppers. De stijging van 19% is echter vertekend, omdat er in het eerste kwartaal bijna 10.000 uitschrijvingen op verzoek van de Belastingdienst hebben plaatsgevonden. Dat gebeurt als een onderneming al langere tijd niet meer actief is. De meeste stoppers waren actief in de sectoren ICT en media, zakelijke dienstverlening en industrie.

Het aantal faillissementen was in mei 2020 ongeveer gelijk als in mei het jaar daarvoor. In april was er wel een piek te zien, vooral in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Het totaal aantal ondernemingen ingeschreven bij KVK stond per 1 juni 2020 op 2.028.333. Dat is 1% meer dan de stand op 1 januari 2020, toen er nog 2.000.404 bedrijven stonden ingeschreven.