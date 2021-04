Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Een bom is ingeslagen door het faillissement van de bekende reisbureaureus D-reizen. De 285 winkels blijven dicht. Twee curatoren buigen zich vanaf woensdag over de administratie, de schulden, de financiën en (later) de afwikkeling van de schade. Ook een mogelijke doorstart of boedelverkoop wordt onderzocht.