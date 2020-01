Rabobank ziet stijging extra hypotheken

Een woordvoerder van de bank aan dat sinds er eens speciale opleiding is voor hypotheekadviseurs met meer aandacht voor duurzaamheid, dit aantal flink is gestegen. Er was sprake van verduurzaming van de woning bij 8% van de hypotheken in de eerste acht maanden van het jaar en zelfs 14% in de laatste 4 maanden van 2019.

Isoleren

In Nederland wordt bij zo’n 5% van de totale hypotheken een extra hypotheek afgesloten om het huis te verduurzamen. Hierbij kan het gaan om het isoleren van de woning, dubbele beglazing, maar ook het installeren van zonnepanelen.

Geldverstrekkers mogen tot zo’n 6% van de waarde van de woning extra uitlenen als dit geld wordt gebruikt voor verduurzaming. Anders mogen zij maximaal 100% van de woningwaarde als hypotheek verstrekken.

Dit is zo bepaald omdat dergelijke ’groene’ verbouwingen ervoor zorgen dat de woning in waarde stijgt. Of mensen het voor het klimaat doen of gewoon meer wooncomfort zoeken maakt weinig uit. De verduurzaming zorgt voor minder energieverbruik, wat weer goed is voor milieu en de portemonnee.