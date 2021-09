Premium Het beste van De Telegraaf

Twee jaar te laat en ruim vier miljard dollar te duur: Chinees mega-pretpark eindelijk open

Door Cindy Huijgen Kopieer naar clipboard

Peking - Het lijkt bijna alsof er een vloek rust op het nieuwe attractiepark van Universal in Peking. De officiële opening is meerdere keren uitgesteld en de kosten zijn flink opgelopen tot in de miljarden. Toch hoopt Universal met het eerste park in China – officiële opening: 20 september, maar nu al open voor speciale gasten – de Chinese markt te veroveren.