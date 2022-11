’Wiener Ball is voor iedereen!’

Oud-debutanten en hulp-debutanten gaan daarom meer meewerken. Daarnaast blijft het de bedoeling dat debutanten ook dit jaar weer hun ouders meenemen, dat bedrijven relaties uitnodigen en dat iedereen die wil, komt genieten. ,,Je bent niet alleen welkom, als je kind debuteert. Het is een feest voor iedereen die van een stijlvolle avond houdt!”, benadrukt Nikkels van der Veen.

De nieuwe balvoorzitter, in zes landen verantwoordelijk voor pharmaceut Kreussler, nam het stokje over van de veelzijdige zakenman Martin van Pernis. Zij zat met enkele bestuursleden aan de koffie in Huis ter Duin in Noordwijk, waar het bal weer plaatsvindt op 11 februari.

,,Het bal levert een groot netwerk voor jongeren vanuit de studentensteden in ons land”, zei vicevoorzitter John Wertenbroek, kolonel der Koninklijke Marechaussee. Bovendien opent het de deur naar de beste bals in Wenen. ,,Daar wordt je alleen toegelaten als je op een bal hebt gedebuteerd, dat door de Oostenrijkse hoofdstad is geaccrediteerd.” weet de voorzitter. Zoals het bal in Noordwijk.

Tot half december kunnen debutanten zich opgeven, wat zo’n 45 jongeren al deden. Inmiddels is ook de inschrijving voor balgasten geopend.