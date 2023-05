Vergadering Shell begint met hels kabaal

Het lijkt niet te werken. Een groep medestanders staat op en begint te zingen. Go to Hell Shell and don’t you come back no more klinkt het uit de kelen van een groep aanwezigen. Na nog eens vijf minuten vraagt MacKenzie om hen te laten verwijderen. Onder de leuze You’re on the Highway to Hell worden ze een voor een verwijderd.

Achterblijver

Shell is een van ’s werelds zes ’Oil Majors’, een verwijzing naar hun onmetelijke mondiale economische macht met politieke invloed. Het energieconcern lijkt bij zo’n megajaaromzet, en een recordwinst van $40 miljard gevolgd door bijna $10 miljard eerstekwartaalwinst, stevig te staan.

Maar cijferaars zien dat de waardering van het aandeel achterblijft. Het gaat specifiek om de verhouding tussen de koers en de winst. Die verhouding is bij Shell 6, bij Chevron 11, bij Exxon is dat 10. Sawan erkende in februari ’een significante onderwaardering in het Shell-aandeel te zien’. In 2019 ging Shell nog nek-aan-nek met Exxon. Hoewel een zwaargewicht, is Shell in deze al enige tijd verzwakte staat – hoe onwaarschijnlijk ook – gewoon een prooi, aldus rekenaars en insiders.

Wael Sawan: erkent onderwaardering, schroeft prestaties op maar schrapt ook onrendabele groene projecten. Ⓒ Miquel Gonzalez

De fanatieke Sawan erkende het probleem. Hij zei in februari bezig te zijn om ’het gat te dichten’ met zijn concurrenten. De eerste kwartaalcijfers gaven hem ’bemoedigende signalen’ goed op weg te zijn. Beleggers kijken al vooruit naar die resultaten: het aandeel Shell noteert dit jaar 4,5% koerswinst, zonder herbelegging, Chevron verliest 13% en ExxonMobil zakt 3%.

Sawan en cfo Sinead Gorman schrappen in kosten. De ceo eist van zijn 90.000 werknemers in zeventig landen meer ’prestaties met discipline’, zo is te lezen in bedrijfsnotities. Daarop gingen onderdelen dicht, bestuurszetels werden geschrapt. De kapitaaluitgaven van $24,8 miljard vorig jaar bleven binnen de vooraf aangegeven bandbreedte van $23 tot $27 miljard. Sawan verhoogde het dividend met 15%. Hij koopt daarnaast dit jaar voor $12 miljard eigen Shell-stukken in. Daarmee vergroot Sawan automatisch de waarde voor bestaande aandeelhouders.

Evenwichtsnummer

Sawan is volgens analisten verwikkeld in een evenwichtsnummer met miljarden. Enerzijds moet Shell, aangejaagd door rechterlijke uitspraken, zijn bedrijf sneller vergroenen. In Nederland is Shell ondanks zijn oliereputatie in euro’s de grootste investeerder in duurzame projecten zoals waterstof.

Grootste raffinaderij van Europa moet vergroenen, maar aandeelhouder eist rendement. Ⓒ ANP/HH

Aandeelhouders bij ExxonMobil en Chevron kregen meer waar voor hun geld. Bestuurders beloofden daar, vanwege de energiecrisis, juist tijdelijk meer dure olie en gas op te pompen. Die vertraging naar vergroening spekte aandeelhouders. Ook Sawan ziet de noodzaak om de energiemarkt van olie en gas te voorzien, terwijl Shell onder zware publieke druk verduurzaamt. „Maar niet alle groene projecten renderen al. Sawan stelt hoge eisen aan rendement. Dan is het logisch dat zulke groene projecten kunnen afvallen”, zegt analist Jean-Paul van Oudheusden van broker eToro. „Want die waardering is belangrijk voor hem.”