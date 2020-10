Randstad krabbelt op van coronadreun

„De omstandigheden herstelden zich geleidelijk tijdens het derde kwartaal in de meeste van onze regio’s en dat hield aan in de eerste weken van oktober”, zegt topman Jacques van den Broek. „Tegelijkertijd blijft de zichtbaarheid beperkt met aanhoudende macro-economische onzekerheid en recente tekenen van wederom gedeeltelijke lockdown.”

De omzet van Randstad daalde in de derde kwartaal naar €5,2 miljard, een daling van 13%. Daarmee is het omzetverlies flink teruggebracht, in het vorige kwartaal verloor het ruim een 25% en werd er een nettoverlies van €57 miljoen gelden. Het is ook beter dan de verwachting van analisten, die uitgingen van een omzet rond de €5 miljard.

Het herstel tekent zich vooral af in Noord-Amerika (-10%), Frankrijk (-16%) en Italië (-10%). Daar was de klap in het tweede kwartaal dan ook het hardst. Nederland (-17%) lijkt nog wat achter te blijven, maar dat is volgens Van den Broek omdat het bedrijf hier ook minder hard werd geraakt. Onder de streep blijft een winst van €104 miljoen over, ongeveer een kwart minder dan een jaar terug.

Randstad verwacht dat het herstel doorzet in het vierde kwartaal. Maar het bedrijf wijst ook op de aanhoudende onzekerheid en de recente hernieuwde lockdownmaatregelen in veel landen. Volgens Van den Broek is ruim 90% van alle uitzendkrachten van Randstad die door de coronacrisis werkloos raakten, inmiddels weer aan het werk.