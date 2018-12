Hoger tekort laat beleggers staatsobligaties koud

Hoofdeconoom Wim Boonstra van Rabobank zegt dat het beeld dat de nieuwste cijfers van De Nederlandsche Bank schetsen ’niet helemaal onverwacht’ kwam. We weten dat de groeiramingen van het CPB op wat optimistische aannames gebasseerd waren.”

Dat de financiële markten niet meteen op Nederland duiken, komt volgens Boonstra, omdat Nederland ’niet ongunstig’ afsteekt ten opzichte van de rest van Europa.

Pensioenpot

„Met onze grote pensioenpotten zijn we goed voorbereid op de vergrijzing en we hebben een grote netto vermogenspositie. Nederland is een heel degelijk land en de financiële markten weten dat.”

Collega-econoom Maarten Leen van het ING Economisch Bureau is eveneens ’niet verrast’ dat beleggers de Nederlandse rente nagenoeg ongemoeid laten. „Die kijken of het langetermijnperspectief geloofwaardig is”, zo wijst hij naar kabinetsingrepen in grote dossiers zoals de verhoging van de pensioenleeftijd, de wonnigmarkt en de sociale zekerheid. „Zolang dat op koers blijft, verwacht ik dat een iets hoger tekort op korte termijn geen effect heeft onder beleggers.”

