Credit Suisse-baas treurt om einde geplaagde bank: ’Overname enige haalbare oplossing’

Credit Suisse hield dinsdag zijn allerlaatste aandeelhoudersvergadering. Door de overname van Credit Suisse zagen de aandeelhouders een groot deel van hun investeringen in de 167 jaar oude bank verloren gaan. Ook hadden zij geen zeggenschap over de redding door UBS die werd afgedwongen door de Zwitserse autoriteiten.

Voorzitter Alex Lehmann van Credit Suisse stelde dat er geen tijd meer was om de gang van zaken bij Credit Suisse om te draaien en de zware koersdaling op de beurs tegen te houden. „Het spijt me echt. Ik verontschuldig me dat we niet in staat waren om het verlies van vertrouwen te stoppen”, aldus de voorzitter.

Lehmann zei verder dat tot het allerlaatste moment is gevochten voor de door schandalen geplaagde bank. „We hebben tot het einde hard gezocht naar oplossingen. Maar uiteindelijk waren er slechts twee opties: een overname of faillissement. De fusie moest daarom doorgaan”, aldus de voorzitter.

Topman Ulrich Körner van Credit Suisse gaf aan diepbedroefd te zijn over het einde van de bank, maar zei dat de overname door UBS de enige haalbare oplossing was. „Het overleven van de bank stond op het spel en we hadden niet langer een keuze. Een ondergang van Credit Suisse zou rampzalig zijn geweest, niet alleen voor Zwitserland maar voor de gehele wereldeconomie.”