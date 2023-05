Oorzaak pinstoring zat toch bij betaaldienstverlener

Bekijk ook: Pinstoring zorgde voor lange wachtrijen bij supermarkten

„Het is nog niet precies duidelijk waar het is misgegaan”, zegt een woordvoerder van de Betaalvereniging Nederland. „We weten nu wel dat er een storing was bij een van onze leden, een betaaldienstverlener die een rol binnen de pinketen vervuld.” Dinsdag had de koepelorganisatie van banken en andere bedrijven die een deel van het betalingsverkeer regelen nog geen signalen ontvangen dat er sprake was van een probleem bij een van haar leden.

Ingewikkeld

Het duurde volgens de zegsman ongeveer een uur voordat het probleem was opgelost. „Het ging om een ingewikkelde storing waarbij er iets is misgegaan bij de aansluiting tussen de telecomverbinding en de transactiesystemen.” Op de website Allestoringen.nl werd er door klanten ongeveer drie uur lang melding gemaakt van het probleem. „Dit soort storingen komen niet vaak voor”, aldus de woordvoerder van de Betaalvereniging Nederland. „De laatste keer was twee jaar geleden.”

Albert Heijn bevestigt alleen dat het ging om een externe storing die duurde van 15.50 uur tot 16.50 uur. Over de financiële impact laat de supermarktketen niets los. Lidl wil helemaal geen uitspraken doen.