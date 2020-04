Bijna miljoen Spanjaarden werkloos door corona

Een recordaantal van ruim 300.000 Spanjaarden klopten afgelopen maand aan bij het ministerie van Arbeid voor een werkloosheidsuitkering. Het totale aantal mensen dat zonder werk zit en afhankelijk is van een uitkering nam daardoor toe tot ruim 3,5 miljoen.

Quarantaine

Spanje is een van de zwaarst getroffen landen door de uitbraak van het nieuw coronavirus, met meer dan 9000 dodelijke slachtoffers. Sinds medio maart zijn strenge quarantainemaatregelen van kracht, waardoor de meeste mensen verplicht thuis moeten blijven. Veel bedrijven zitten daardoor in de problemen.

De werkloosheid in Spanje behoort al tot de hoogste van alle geïndustrialiseerde landen. Bijna 14 procent van de beroepsbevolking zit zonder baan. De huidige crisis treft vooral de dienstensector, waar de horeca, de detailhandel en het toerisme onder vallen. In het voorjaar zorgt met name die laatste branche doorgaans voor veel extra werkgelegenheid.

