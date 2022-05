€470 miljoen aan TOZO onterecht uitgekeerd

Onderzoeker op het gebied van rechtshandhaving en fraude Dick Ruimschotel noemt dat "erg weinig". De TOZO-regeling werd in maart 2020 in allerijl opgetuigd en is in vijf ronden uitgekeerd tot oktober 2021.

Amsterdam meest coulant

Amsterdam was de meest coulante gemeente en kende ruim 95% van de aanvragen toe. De hoofdstad vorderde 7%terug, gelijk aan het gemiddelde van de tien grootste gemeentes.

Uit onderzoeken en controles blijkt dat bij subsidieregelingen zoals de TOZO 20% onrechtmatig wordt ontvangen. In het geval van TOZO zou dat betekenen dat op de €3 miljard die is uitgekeerd, €600 miljoen onrechtmatig is uitbetaald. Na aftrek van de €130 miljoen die is teruggevorderd, zou dat neerkomen op €470 miljoen ten onrechte ontvangen TOZO.