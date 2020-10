Galapagos krijgt dreun in opgeleefde AEX

De AEX-index noteerde rond kwart over negen 0,7% in de plus op 564,37 punten. De Midkap-index ging ook 0,7% omhoog naar 844,27 punten.

Elders in Europa lieten de beurzen ook herstel zien. Londen, Parijs en Frankfurt wonnen tot 1,3%.

Wall Street veerde gisteravond flink op na een sombere start. De hernieuwde hoop op een deal over nieuwe coronasteun in de VS droeg daar aan bij. De Amerikaanse president Trump liet weten verder te willen gaan met het stimuleringspakket dan zijn eigen partij in de voortslepende onderhandelingen met de Democraten. De futures in de VS wezen voor vanmiddag op een vlakke start.

Beleggers bleven verder terughoudend door de opleving van het coronavirus in veel Europese landen en de strengere maatregelen om het virus in te dammen. De Japanse beurs ging met een verlies van 0,4% de week uit nadat de vrees voor een rem op het economisch herstel werd aangewakkerd.

Forse averij Galapagos

In de grotendeels groengekleurde AEX ging Galapagos in de uitverkoop met een aderlating van 8% na een nieuwe tegenvaller bij het biotechfonds bij onderzoek naar een potentieel middel tegen artrose. De nieuwe onderzoeksdomper bij Galapagos bevestigt dat zogeheten osteaoarthritis een erg lastige kwaal is om te behandelen, stellen analisten van KBC Securities.

Just Eat Takeaway koerste nog eens 2,5%. De Britse bank HSBC schroefde hun aanbeveling voor het maaltijdbestelbedrijf op.

ArcelorMittal zat ook in de voorhoede met een plus van 2,3%. ABN Amro kon eveneens op kopersinteresse rekenen. De koers van het bankconcern steeg 1,4%. Branchegenoot ING won 1,1%.

Unibail Rodamco (-2,3%) moest terrein prijsgeven na de koerssprong van een dag eerder. Het vastgoedfonds benadrukte de eigen koers te blijven varen ondanks de oppositie van grootaandeelhouders tegen een mogelijke aandelenemissie.

In de Midkap voerde Signify de lange lijst met winnaars aan met een vooruitgang van 1,2%.

