Macro- en bedrijfscijfers stuwen AEX

De AEX sloot 1,4% hoger op 568,2 punten. De AMX ging 0,5% omhoog naar 842,6 punten.

Elders in Europa lieten de beurzen eveneens een krachtig herstel zien, na de stevige verliezen op donderdag. De Britse FTSE, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 klommen respectievelijk 1,5%, 1,6% en 2%.

Bij sluiting van de Europese beurzen stonden de Dow Jones-index en de Nasdaq-index 0,8% en 0,2% hoger.

Gunstige berichten van Europese en Amerikaanse bedrijven, waaronder Pfizers verwachting eind november in de VS een aanvraag voor een versnelde goedkeuring van zijn coronavaccin in te dienen, hielpen het sentiment. Bovendien vielen de cijfers over de detailhandelsverkopen en het consumentenvertrouwen in de VS mee. Analist Corné van Zeijl (Actiam) benadrukt het belang hiervan, omdat de kans ’redelijk vervlogen’ is dat de Republikeinen en Democraten voor de presidentsverkiezingen een akkoord bereiken over een nieuw steunpakket. „Dat komt er waarschijnlijk pas na 20 januari, ervan uitgaande dat Trump verliest. Biden als president is per saldo positief. Tegenover hogere belastingen staat meer rust en zekerheid over het beleid.”

Hoofd vastrentende waarden Hendrik Tuch van Aegon AM is minder positief over Biden. „De Amerikaanse aandelenmarkt is de afgelopen jaren door Trump en de Republikeinse partij verwend met belastingverlagingen en het schrappen van regelgeving. Een overwinning van Biden kan een einde brengen aan de reeks van nieuwe beursrecords. Weliswaar is het positief dat hij zo spoedig mogelijk een additioneel fiscaal steunpakket zal introduceren, maar zijn beoogde verhogingen van de belastingtarieven en het minimumloon zullen de bedrijfswinsten drukken. De introductie van nieuwe en vooral groene regelgeving zal bijvoorbeeld de olie- en gasindustrie sterk treffen, maar kan uiteindelijk wel goed uitpakken voor de economie. Dat de markt tot nog toe positief reageert op de goede peilingen voor Biden, komt vooral omdat de kans op een betwiste verkiezingsuitslag afneemt.”

Beleggers zetten vrijdag ook zorgen naast zich neer over de opleving van het coronavirus in veel Europese landen en de strengere maatregelen om het virus in te dammen.

Forse averij Galapagos

In de AEX eindigde medisch technologiebedrijf Philips met een winst van 3,7% aan kop, in aanloop naar zijn cijferpublicatie op maandag.

Informatieleverancier Relx pakte er 3,6% bij. Branchegenoot Wolters Kluwer won 1,6%. In een interview met de Financiële Telegraaf laat topvrouw Nancy McKinstry zich positief uit over de gang van zaken.

Staalgigant ArcelorMittal steeg 3,5% aan kop, na het nieuws over een mogelijke consolidatie in de sector. De staaltak van het Duitse ThyssenKrupp zou in de belangstelling staan bij Liberty Steel.

Just Eat Takeaway klom 3,4%. De Britse bank HSBC verhoogde het advies naar kopen voor het maaltijdbestelbedrijf, dat profiteert van de nieuwe lockdowns.

Galapagos ging 7,1% onderuit na een nieuwe tegenvaller bij het biotechfonds in een onderzoek naar een potentieel middel tegen artrose.

KPN leverde 0,5% in. T-Mobile Nederland koopt Simpel en versterkt daarmee zijn positie ten opzichte van de marktleider.

Unibail-Rodamco-Westfield zakte een minimale 0,1%. Het vastgoedfonds benadrukte zijn eigen koers te blijven varen ondanks de oppositie van grootaandeelhouders tegen de geplande aandelenemissie. Van Zeijl wijst erop dat het afdekken van shortposities (hiermee wordt op een koersdaling gespeculeerd) de koersstijging op donderdag (14%) versterkte. „De markt blijkt veel vertrouwen te hebben in de oude ceo. Zijn plan om voor vele miljarden aan vastgoed in vooral de VS te verkopen, is gezien de moeilijke marktomstandigheden echter lastig uit te voeren.”

Nieuwe tik Fugro

In de Midkap voerde verlichtingsbedrijf Signify de lijst met winnaars aan met een vooruitgang van 2,7%. Staalproducent Aperam (+2,5%) profiteerde eveneens van het overnamenieuws in de sector.

Air France KLM klom 2%, ondanks een verkoopadvies en koersdoelverlaging naar €2,10 door Deutsche Bank.

BAM steeg 0,5% na in de ochtend nog te zijn gezakt naar een historisch dieptepunt van €1,02. Daam-Martijn van Holst, handelaar bij ABN Amro, benadrukt dat de aanhoudende verkoopdruk in de hand wordt gewerkt door de vrees voor herfinanciering bij het bouwbedrijf.

Fugro verloor nog eens 2,2%. De bodemonderzoeker kelderde donderdag door de bevestiging dat met beleggers gesprekken worden gevoerd over een mogelijke aandelenemissie. „Vervelend dat deze waren uitgelekt, maar het was al langere tijd duidelijk dat Fugro obligaties en/of aandelen moet uitgeven om in financieel rustiger vaarwater te komen”, meldt Van Zeijl.

