Scholieren moeten boeken missen: ’Soms moet helft nog geleverd worden’

Door Wouter Hoving

Uitgeverijen leggen de schuld bij de transport- en drukkerijbedrijven. Ⓒ ANP/HH

Groningen - Boeken lezen vanaf een kopietje: het is voor veel leerlingen helemaal niet zo uitzonderlijk dit jaar. De levering van schoolboeken is ernstig vertraagd, meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb) op de eigen website. Volgens de bond is op sommige scholen nog niet eens de helft van de boeken geleverd.