Suezkanaal mogelijk op de schop na langdurige blokkade

Vorige week liep de 400-meter lange containerreus Ever Given langdurig vast, waardoor er aan beide kanten van het Suezkanaal een grote file van schepen ontstond. Met dank aan het sleperswerk van Boskalis werd de Ever Given na zes dagen uit zijn benarde positie bevrijd.

Overdwars

De Suez Canal Authority die nog steeds onderzoek doet, benadrukt om te kijken naar een mogelijke uitbreiding van het Suezkanaal, aan de kant waar de Ever Given overdwars kwam te liggen, zo meldt Reuters. Daarnaast is een optie om kranen aan te schaffen die op een hoogte tot 52 meter vracht van een schip kunnen laden en lossen.

De Japanse eigenaar van de Ever Given kan nog een aardige rekening op zijn bord krijgen. Mogelijk staat er $1 miljard aan claims te wachten.

In totaal werden er 15 sleepboten ingezet om de Ever Given vlot te trekken. Ook kwamen er twee 2 baggerschepen aan te pas om het zand rond de containerschip weg te spuiten.

Afgelopen weekend kwam er einde aan de scheepvaartfile bij het Suezkanaal. Naar verwachting komt vanavond het eerste vertraagde schip aan in de haven van Rotterdam.