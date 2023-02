Premium Het beste van De Telegraaf

Gemeenten in opstand tegen woonplannen Hugo de Jonge

Hugo de Jonge op werkbezoek bij een prefab woningfabriek. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Een aantal gemeenten in Nederland ligt op ramkoers met woonminister Hugo de Jonge over het soort woningen dat ze moeten bouwen. Bovendien komt de bouwopdracht zonder geld voor wegen of spoor, zo claimen ze.