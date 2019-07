Klaas Knot wil dat huurders en kopers evenveel belasting betalen. Ⓒ Ronald Bakker

Huizenkopers zijn in de afgelopen jaren aan steeds strengere eisen onderworpen. De hypotheekrenteaftrek is vergaand versoberd en die versobering is nog niet einde. Wie niet aflost, mag überhaupt geen rente meer aftrekken van de belastingen.