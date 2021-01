FNV: uitzendkrachten PostNL moeten ook coronabonus krijgen

Mariska Exalto, bestuurder FNV Publiek Belang: "In het gesprek gaf PostNL aan te zullen kijken naar een mooi gebaar, maar of dat genoeg is? Voor ons betekent dat in ieder geval gelijke beloning voor iedereen, zeker voor de uitzendkrachten die al jaren voor PostNL werken."

Afgelopen week kondigde PostNL aan de winstuitkering van 2 naar 3 procent te verhogen. "Dat is mooi, maar die winstuitkering geldt dus niet voor uitzendkrachten. Dat is hoe PostNL met uitzendkrachten om gaat, waarvan sommigen al meer dan tien jaar voor het bedrijf werken", aldus Exalto. "Voor uitzendkrachten is alleen het uurloon hetzelfde als voor de mensen in vaste dienst. Ze hebben een slechter pensioen, geen werkzekerheid en delen niet mee in de voordelen die vaste medewerkers van PostNL hebben."

FNV vindt dat voor het structurele werk in de pakketsorteercentra mensen vast in dienst genomen moeten worden. Op die manier krijgen mensen dezelfde beloning en waardering en toekomstperspectief. "Tot die tijd moeten juist ook de uitzendkrachten, die het zware werk doen waar PostNL winst mee maakt, gelijk beloond worden", vindt Exalto.