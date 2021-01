PostNL: ook extra vergoeding voor uitzendkrachten

Premium Financieel

PostNL en bonden in eeuwig kat-en-muisspel over tarieven

De inkt van het laatste cao-akkoord bij PostNL in december is amper droog, of de vakbonden roeren zich deze week weer bij het postbedrijf. Iedereen krijgt er in twee jaar 5,5% bij, maar nu is het probleem dat de drukte met het webwinkelen aanhoudt in januari.