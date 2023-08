Ouders geven huis: jaloerse zus denkt aan erfenis maar verzekeraar weigert

Amsterdam - Een rechtsbijstandsverzekering dekt meestal juridische kosten die je moet maken als er een geschil is over de erfenis. Maar dat gebeurt niet voordat de persoon van wie je erft is overleden. Een vrouw die alvast om juridische bijstand verzocht omdat ze wilde dat het huis van haar zus in de erfenis van haar ouders zou vallen, krijgt nul op het rekest.

Best lastig als je zus een huis krijgt van je ouders, en jij niet. Maar je rechtsbijstandsverzekering gaat je niet helpen. Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images