Bank moet oudere beter waarschuwen tegen criminelen

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / David Rozing

Amsterdam - De meeste mensen die geld overmaken aan criminelen kunnen dat niet bij hun bank terugvorderen. Maar ABN Amro moet in een zaak tegen een oudere vrouw wél bijna €17.000 terugbetalen, op een totale schade van zo’n €45.000, heeft klachteninstituut Kifid besloten. De reden: de bank had haar klant beter moeten voorlichten over de trucs van criminelen.