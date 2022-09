Premium Het beste van De Telegraaf

Koopkrachtpijn door inflatierecord: prijsstijgingen tot 170 procent

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

In de supermarkt wordt al snel duidelijk wat de inflatie van maar liefst 12 procent in een jaar betekent voor de prijs van de dagelijkse boodschappen. Ⓒ FOTO ANP/HH

Amsterdam - De prijzen zijn met 12 procent gestegen in een jaar tijd. Dat is een naoorlogs record. Naast de gasprijs schieten ook de prijzen van andere producten omhoog en dat is te merken in de supermarkt. Heeft de verlaging van btw op energie en van benzine-accijns zin gehad? Vijf vragen over de koopkrachtpijn.