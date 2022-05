’Rechtszaken op komst om schrappen vluchten Schiphol’

Benschop zei zondag in het televisieprogramma Buitenhof ’de stok achter de deur voor de allerdrukste dagen’ nodig te hebben om deze zomer een chaos zoals aan het begin van de meivakantie ontstond te voorkomen. Eerder die ochtend had ANVR-voorzitter Frank Oostdam bij WNL op Zondag namens de reisbranche geconstateerd dat de luchthaven de drukte had kunnen zien aankomen en dat mensen na twee jaar corona-ellende juist weer in het vliegtuig willen stappen.

Oostdam verwacht dat reisorganisaties ’naar de rechter zullen stappen’ als Schiphol vasthoudt aan 30% minder vluchten in de zomer, zegt hij in een reactie aan De Telegraaf op Benschops uitlatingen in Buitenhof. Dit moet de ’allerlaatste optie’ zijn, aldus de ANVR-voorman. „Schiphol moet zijn zaakjes op orde brengen, zodat het aantal vluchten wordt afgehandeld waar de markt om vraagt. Daar betalen we voor”, zegt voorman Marnix Fruitema van luchtvaartkoepel Barin.

Door het ’te snel’ gecommuniceerde vooruitzicht van minder vluchten is er bij verschillende reizigers volgens Oostdam ook twijfel ontstaan over het al dan niet boeken van een vakantie. Hij denkt ook dat er bedrijven alsnog om kunnen vallen als gevolg van de problemen.

Afwezig

Terwijl de afgelopen weken passagiers vluchten misten, beveiligers en platformpersoneel op Schiphol handen tekort kwamen en op een bepaald moment zelfs de marechaussee erbij moest komen om te zorgen dat passagiers de security niet zouden overlopen, blonk Benschop vaak uit door afwezigheid. De Schipholdirecteur verdedigde zich door te zeggen dat hij, ook op afstand, altijd ’hardstikke hard bezig’ was geweest om problemen op te lossen.

De Telegraaf schreef eerder deze week dat Benschop tijdens de meivakantie onder meer met zijn gezin op vakantie is geweest naar Portugal. Ook zat Benschop met gezinsleden in een bootje op Koningsdag. „Dat komt lullig over, dat besef ik reuze goed”, zei hij daarover. De baas van Schiphol vertelde die hele week thuis te hebben gezeten met een coronabesmetting en die dag ’even ontsnapt is en kort in dat bootje heeft gezeten’. „De rest van de dag was ik weer beschikbaar en bereikbaar.”

In de tussentijd vloog Benschop echter ook naar de Verenigde Staten voor een gala en reisde hij naar Davos voor het World Economic Forum. Bij Buitenhof rechtvaardigde Benschop dit met het argument dat hij naast het aanpakken van de problemen op Schiphol ook bezig was ‘een internationale coalitie voor duurzaamheid te bouwen’ voor de luchtvaart.

Rijen in de regen

Op zondag is het intussen weer erg druk op Schiphol. Reizigers uiten op sociala media hun frustraties en tonen foto’s en filmpjes van de drukte. Zo is op een filmpje te zien hoe mensen buiten in de rij moesten wachten, terwijl er een enorme regenbui losbarstte. Reizigers proberen zelfs onder hun koffers te schuilen om droog te blijven.

Schiphol verwacht zondag zowel drukte bij aankomst als vertrek. Een woordvoerder van de luchthaven meldt dat het naar schatting zal gaan om 190.000 passagiers, ongeveer 10.000 meer dan vrijdag, die wel verspreid over de dag zullen vertrekken en aankomen.

Het is nog behapbaar, zegt een beveiliger. ,,Mensen werken goed mee.” Wel zijn er piekmomenten, waarin een enorme stroom passagiers ophoopt en de boel vastloopt. In de vroege ochtenduren hoefde nog niemand buiten in de rij te staan, maar dit veranderde na 10.00 uur. De rij liep vervolgens door tot buiten de door de luchthaven geplaatste tenten, waardoor reizigers die door de security wilden werden natgeregend.

KLM ontzet

KLM reageert ontzet over het vasthouden aan het schrappen van vluchten. De luchtvaartmaatschappij ’wil dat er eerst wordt gewerkt aan andere, effectievere opties dan annuleren, met meer beveiligers, spreiding van vluchten en gebruikmaking van andere luchthavens als belangrijkste’, laat een woordvoerder weten. „Schiphol zit nog niet op het niveau van 2019 – het is zorgwekkend dat dit nu al zulke problemen oplevert door tekorten bij de Schipholsecurity. We blijven met elkaar zoeken naar oplossingen.”

Het schrappen van vluchten op Schiphol in het hoogseizoen heeft bredere gevolgen voor de economie, zo analyseert Koninklijke Horeca Nederland. „Het schrappen van lijnvluchten betekent ook minder gasten in Nederland voor hotels, horeca, musea en andere cultuur. Die zullen daardoor ook inkomsten missen. De horeca kan geen extra tegenslagen gebruiken, aangezien de sector na corona, de krapte op de arbeidsmarkt en inflatie probeert te overleven”, zegt directeur Dirk Beljaarts van KHN.

Aan opstappen denkt Benschop niet. Hij herhaalde zijn verklaring dat hij ’volledig gemotiveerd’ is om de problemen op te lossen. Schiphol praat maandag met de vakbonden over de personeelstekorten, waarbij hij een ’betekenisvolle’ loonsverhoging belooft voor de beveiligers die vaak zo’n €12 er uur krijgen. „Het gaat niet over een paar procent erbij natuurlijk”, zei Benschop in het interview waarin hij aankondigde dat Schiphol ’een omslag’ maakt van een beleid gericht op lage kosten en uitbesteed werk, naar kwaliteit van de dienstverlening. Benschop moet dinsdag op het matje komen in de Tweede Kamer vanwege de chaos op de nationale luchthaven.