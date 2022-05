Schiphol houdt vast aan schrappen vluchten

Benschop zei zondag in het televisieprogramma Buitenhof ’de stok achter de deur voor de allerdrukste dagen’ nodig te hebben om deze zomer een chaos zoals aan het begin van de meivakantie ontstond te voorkomen. Eerder die ochtend had ANVR-voorzitter Frank Oostdam namens de reisbranche geconstateerd dat de luchthaven de drukte had kunnen zien aankomen en dat mensen na twee jaar corona-ellende juist weer in het vliegtuig willen stappen.

Door het ’te snel’ gecommuniceerde vooruitzicht van minder vluchten is er bij verschillende reizigers volgens Oostam ook twijfel ontstaan over het al dan niet boeken van een vakantie, legt Oostdam uit. Hij denkt ook dat er bedrijven alsnog om kunnen vallen als gevolg van de problemen.

Afwezig

De Schipholdirecteur verdedigde zijn veelvuldige afwezigheid van de luchthaven op momenten dat de crisis op Schiphol op haar hoogtepunt was door te zeggen dat hij, ook op afstand, altijd bezig was om problemen op te lossen.

De Telegraaf schreef eerder deze week dat Benschop tijdens de meivakantie onder meer met zijn gezin op vakantie is geweest naar Portugal. Ondertussen misten sommige reizigers hun vluchten door de grote drukte op Schiphol. Ook zat Benschop met gezinsleden in een bootje op Koningsdag. „Dat komt lullig over, dat besef ik reuze goed”, zei hij daarover. De baas van Schiphol vertelde die hele week thuis te hebben gezeten met een coronabesmetting en die dag ’even ontsnapt is en kort in dat bootje heeft gezeten’. „De rest van de dag was ik weer beschikbaar en bereikbaar.”

KLM teleurgesteld

KLM reageert teleurgesteld over het vasthouden aan het schrappen van vluchten. De luchtvaartmaatschappij ’wil dat er eerst wordt gewerkt aan andere, effectievere opties dan annuleren, met meer beveiligers, spreiding van vluchten en gebruikmaking van andere luchthavens als belangrijkste’, laat een woordvoerder weten. „Schiphol zit nog niet op het niveau van 2019 – het is zorgwekkend dat dit nu al zulke problemen oplevert door tekorten bij de Schipholsecurity. We blijven met elkaar zoeken naar oplossingen.”

ANVR-voorzitter Oostdam verwacht dat luchtvaartmaatschappijen ’naar de rechter zullen stappen als Schiphol vasthoudt aan 30% minder vluchten’ in de zomer, zegt hij in een reactie aan De Telegraaf op Benschops uitlatingen in Buitenhof.

Aan opstappen denkt Benschop niet. Hij herhaalde zijn verklaring dat hij ’volledig gemotiveerd’ is om de problemen op te lossen. Schiphol praat maandag met de vakbonden over de personeelstekorten. Benschop moet dinsdag op het matje komen in de Tweede Kamer vanwege de chaos op de nationale luchthaven.