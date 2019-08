Aandelendeal tussen Toyota en Suzuki

Toyota heeft voor circa 96 miljard yen, omgerekend 820 miljoen euro, een belang van ongeveer 5 procent genomen in Suzuki, dat op zijn beurt voor 48 miljard yen een kleinere deelneming in Toyota neemt. In 2017 sloten beide bedrijven een samenwerkingspact op technologisch gebied, zoals elektrische en zelfrijdende auto's. Daarbij kan Toyota gebruikmaken van de kennis van Suzuki over de sterk groeiende Indiase automarkt. In 2020 willen de bedrijven samen elektrische auto's gaan bouwen in India.

Toyota bezit ook belangen in de Japanse branchegenoten Mazda Motor en Subaru en werkt met deze bedrijven eveneens samen bij elektrische auto's.